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2020-05-08T18:23
https://ria.ru/20200508/1571178555.html
Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
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РИА Новости

Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"

17:37 08.05.2020 (обновлено: 18:23 08.05.2020)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, написал его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram.
Защитник уточнил, что его подзащитного арестовали до 6 июля, о такой мере пресечения суд просило следствие.
Бадамшин также заявил РИА Новости, что решение будут обжаловать.
По данным полиции, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского, угрожая опубликовать его интимные фото. В итоге снимки выложили в паблике Воронцова.
Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.
Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля мужчину допрашивали как свидетеля по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников прошли обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД. Во "ВКонтакте" у паблика более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram — в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Эмблема на форме сотрудника полиции
7 мая, 15:38
Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве
8710501139
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не делай добра и не получишь зла.
8 мая, 17:50
Антон Лайко
8000016
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