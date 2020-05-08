Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, написал его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram.
Защитник уточнил, что его подзащитного арестовали до 6 июля, о такой мере пресечения суд просило следствие.
Бадамшин также заявил РИА Новости, что решение будут обжаловать.
По данным полиции, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского, угрожая опубликовать его интимные фото. В итоге снимки выложили в паблике Воронцова.
Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.
Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля мужчину допрашивали как свидетеля по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников прошли обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД. Во "ВКонтакте" у паблика более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram — в общей сложности еще почти 150 тысяч.