Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"

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Защитник уточнил, что его подзащитного арестовали до 6 июля, о такой мере пресечения суд просило следствие.

Бадамшин также заявил РИА Новости, что решение будут обжаловать.

По данным полиции, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского, угрожая опубликовать его интимные фото. В итоге снимки выложили в паблике Воронцова.

Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.

Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля мужчину допрашивали как свидетеля по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников прошли обыски.