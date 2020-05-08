Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса

Согласно сообщению, Путин выразил благодарность китайской стороне за оказанную гуманитарную помощь, а также поставки медицинских товаров. Стороны также обсудили возможность заимствования китайского опыта в борьбе с эпидемией, а также вопрос сотрудничества в разработке вакцины.