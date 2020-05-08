Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпьин и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили вопрос сотрудничества в разработке вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, Путин выразил благодарность китайской стороне за оказанную гуманитарную помощь, а также поставки медицинских товаров. Стороны также обсудили возможность заимствования китайского опыта в борьбе с эпидемией, а также вопрос сотрудничества в разработке вакцины.
Кроме того, были обсуждены вопросы итогов Второй мировой войны, недопустимость искажения истории, а также укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.
Стороны договорились и дальше поддерживать тесный контакт.
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