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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:42
https://ria.ru/20200508/1571178342.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса

17:36 08.05.2020 (обновлено: 17:42 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпьин и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили вопрос сотрудничества в разработке вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, Путин выразил благодарность китайской стороне за оказанную гуманитарную помощь, а также поставки медицинских товаров. Стороны также обсудили возможность заимствования китайского опыта в борьбе с эпидемией, а также вопрос сотрудничества в разработке вакцины.
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Кроме того, были обсуждены вопросы итогов Второй мировой войны, недопустимость искажения истории, а также укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.
Стороны договорились и дальше поддерживать тесный контакт.
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