Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия и Китай несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества", - заявил китайский лидер.
По его словам, обе страны принесли огромные жертвы и внесли важнейший вклад в окончательную победу во Второй мировой войне и спасение человечества.