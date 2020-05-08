Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.
Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.
С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.
С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.
Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.
Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.
Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.
Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.
Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.
Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.
"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.
"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.
Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.
Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.
С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.
С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.
Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.
С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.
Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.
Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.
Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.
"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.
Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.
С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.