Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:25
https://ria.ru/20200508/1571177605.html
Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570318237_0:241:3046:1954_1036x0_80_0_0_c18bbec11a05d536ab9c41156e23c469.jpg
РИА Новости

Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии

17:24 08.05.2020 (обновлено: 17:25 08.05.2020)
573
© REUTERS / Massimo PincaМедицинский работник c тестом на коронавирус в Италии
Медицинский работник c тестом на коронавирус в Италии
© REUTERS / Massimo Pinca
РИМ, 8 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Смертность в Италии за период с 20 февраля по 31 марта, когда в стране было зафиксировано широкое распространение нового коронавируса, увеличилась почти на 39% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, заявил в пятницу президент Национального института статистики (Istat) профессор Джан Карло Бланджардо.
Выступая на пресс-конференции, организованной в Риме Высшим институтом здравоохранения (ISS), Бланджардо отметил, что чуть больше половины этого прироста числа умерших дало заболевание COVID-19.
По словам профессора, число скончавшихся итальянцев с 20 февраля, когда была зарегистрирована первая смерть в результате заражения коронавирусом, по 31 марта увеличилось более чем на 25 тысяч человек. При этом женщины пострадали от коронавирусной инфекции в меньшей степени.
Руководитель главного статистического ведомства Италии подчеркнул, что эти данные были получены на основе анализа ситуации в почти 7 тысячах итальянских городов. Он заверил, что речь идет "об обоснованной выборке, позволившей получить максимально возможную полноту картины".
Ранее Istat и ISS обнародовали совместный доклад о ситуации со смертностью в период с 20 февраля по 31 марта. В нем указывалось, что за последние пять лет (2015-2019) число умерших на Апеннинах в указанный период в среднем составило 65,5 тысячи человек, тогда как в текущем году – практически достигло 91 тысячи. Согласно докладу, у 13,7 тысячи умерших было диагностировано заболевание COVID-19, то есть 54% прироста смертности дало заражение коронавирусом.
При этом эксперты отмечали, что смерть еще 11,6 тысячи человек в той или иной степени могла быть связана с пандемией коронавируса. В частности, далеко не всем умершим был сделан тест на вирус, а многие итальянцы скончались в связи с обострением острых хронических заболеваний на фоне заражения коронавирусом.
По данным доклада, особенно резкий рост смертности с 20 февраля по 31 марта был зарегистрирован в северных провинциях страны, где находятся основные очаги коронавирусной инфекции. Так, в Бергамо смертность за указанный период увеличилась на 568%, в Кремоне - на 391%, в Лоди – на 371%, Брешии – на 291%, в Пьяченце – на 264%, в Парме – на 208%.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 215 тысяч, свыше 96 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 29 958 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На прогулку и пробежку: смягчение карантина в Италии
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

Отдыхающие в одном из парков Милана
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

Отдыхающие в одном из парков Милана
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

Женщина на велосипеде в одном из парков Милана
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

Отдыхающие в парке возле жилого комплекса Bosco Verticale в Милане
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

Отдыхающие в одном из парков Милана
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Теперь можно навещать родных.

Девушки в парке в центре Милана
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

Отдыхающие в одном из парков Милана
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

Отдыхающие в одном из парков Милана
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

Отдыхающие в одном из парков Милана
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

Мужчины совершают пробежку у небоскреба Generali Tower в Милане
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
402204
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19ПармаРимИталияВ мире
Рекомендуем
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч
Сотрудница поликлиники №28 в Волгограде дезинфицирует поверхности помещения в связи с угрозой распространения коронавируса
Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
Пляж в Римини
Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
Медицинские маски
Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 626
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев сообщил о запредельной нагрузке на систему здравоохранения
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния