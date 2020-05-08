Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии

РИМ, 8 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Смертность в Смертность в Италии за период с 20 февраля по 31 марта, когда в стране было зафиксировано широкое распространение нового коронавируса, увеличилась почти на 39% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, заявил в пятницу президент Национального института статистики (Istat) профессор Джан Карло Бланджардо.

Выступая на пресс-конференции, организованной в Риме Высшим институтом здравоохранения (ISS), Бланджардо отметил, что чуть больше половины этого прироста числа умерших дало заболевание COVID-19.

По словам профессора, число скончавшихся итальянцев с 20 февраля, когда была зарегистрирована первая смерть в результате заражения коронавирусом, по 31 марта увеличилось более чем на 25 тысяч человек. При этом женщины пострадали от коронавирусной инфекции в меньшей степени.

Руководитель главного статистического ведомства Италии подчеркнул, что эти данные были получены на основе анализа ситуации в почти 7 тысячах итальянских городов. Он заверил, что речь идет "об обоснованной выборке, позволившей получить максимально возможную полноту картины".

Ранее Istat и ISS обнародовали совместный доклад о ситуации со смертностью в период с 20 февраля по 31 марта. В нем указывалось, что за последние пять лет (2015-2019) число умерших на Апеннинах в указанный период в среднем составило 65,5 тысячи человек, тогда как в текущем году – практически достигло 91 тысячи. Согласно докладу, у 13,7 тысячи умерших было диагностировано заболевание COVID-19, то есть 54% прироста смертности дало заражение коронавирусом.

При этом эксперты отмечали, что смерть еще 11,6 тысячи человек в той или иной степени могла быть связана с пандемией коронавируса. В частности, далеко не всем умершим был сделан тест на вирус, а многие итальянцы скончались в связи с обострением острых хронических заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

По данным доклада, особенно резкий рост смертности с 20 февраля по 31 марта был зарегистрирован в северных провинциях страны, где находятся основные очаги коронавирусной инфекции. Так, в Бергамо смертность за указанный период увеличилась на 568%, в Кремоне - на 391%, в Лоди – на 371%, Брешии – на 291%, в Пьяченце – на 264%, в Парме – на 208%.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 215 тысяч, свыше 96 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 29 958 человек.