Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая

КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков созвал на 13 мая внеочередное заседание парламента, на котором планируется рассмотрение законопроекта о банковском регулировании, запрещающего возвращение Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому, сообщается в пятницу на сайте Рады.
"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 10.00 (совпадает с мск) 13 мая 2020", - говорится в распоряжении спикера.
Согласно повестке, депутаты планируют рассмотреть 26 вопросов, среди которых есть законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом. Также в Раде пройдет "Час вопросов к правительству", и парламентарии заслушают отчет руководителя Национального банка страны.
Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все поправки и рекомендовал к принятию законопроект о банковском регулировании, запрещающий возвращение национализированного Приватбанка Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
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