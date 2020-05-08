Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 10.00 (совпадает с мск) 13 мая 2020", - говорится в распоряжении спикера.

Согласно повестке, депутаты планируют рассмотреть 26 вопросов, среди которых есть законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом. Также в Раде пройдет "Час вопросов к правительству", и парламентарии заслушают отчет руководителя Национального банка страны.