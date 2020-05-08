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2020-05-08T17:22
https://ria.ru/20200508/1571177420.html
Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
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РИА Новости

Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая

17:22 08.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков созвал на 13 мая внеочередное заседание парламента, на котором планируется рассмотрение законопроекта о банковском регулировании, запрещающего возвращение Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому, сообщается в пятницу на сайте Рады.
"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 10.00 (совпадает с мск) 13 мая 2020", - говорится в распоряжении спикера.
Верховная рада Украины
6 мая, 13:32Распространение нового коронавируса
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Согласно повестке, депутаты планируют рассмотреть 26 вопросов, среди которых есть законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом. Также в Раде пройдет "Час вопросов к правительству", и парламентарии заслушают отчет руководителя Национального банка страны.
Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все поправки и рекомендовал к принятию законопроект о банковском регулировании, запрещающий возвращение национализированного Приватбанка Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныПриватБанкИгорь КоломойскийКиевУкраинаВ мире
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