Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые провели телефонный разговор.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, два лидера обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом.
"Владимир Путин отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы. Борис Джонсон, в свою очередь, выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом".
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудничество тех лет напоминает, насколько важно объединять усилия для борьбы с современными вызовами и угрозами, в том числе с пандемией коронавируса.
Путин и Джонсон выразили готовность налаживать диалог и взаимодействие по двусторонним вопросам и актуальным международным проблемам.
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании 24 июля 2019 года. Российский лидер поздравил его со вступлением в должность, однако частых контактов между ними не последовало.
Путин и Джонсон, в частности, провели краткую встречу в январе на полях конференции по Ливии в Берлине. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, диалог был конструктивный, с "элементами примирительного настроя".
В свою очередь, в канцелярии британского премьера заявили, что позиция Королевства по инциденту в Солсбери не изменилась, а для нормализации отношении Россия должна прекратить "дестабилизирующую деятельность".
Также, 7 апреля Путин направил телеграмму Джонсону, заразившемуся коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления.