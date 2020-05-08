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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:57
https://ria.ru/20200508/1571175145.html
Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568281542_0:0:3538:1990_1036x0_80_0_0_ec6c7a0473289f6bc8eeedd661d039eb.jpg
РИА Новости

Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы

16:56 08.05.2020 (обновлено: 16:57 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухорукоБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков накануне 75-й годовщины Победы лично поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшего начальника разведки ВДВ СССР полковника Алексея Кукушкина, сообщили в Минобороны.
"Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшего начальника разведки ВДВ СССР полковника Алексея Кукушкин с наступающим Днем Победы, вручили поздравительный адрес и подарки", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что во дворе дома выступил ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск, которые исполнили танцевальные номера и песни военных лет в форме времён Великой Отечественной войны.
"Полковник Алексей Кукушкин закончил Великую Отечественную войну командиром роты. Был дважды ранен. Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. После войны в августе 1968 года принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию. В декабре 1979 - январе 1980 годов в должности начальника штаба оперативной группировки планировал операции ВДВ при вводе войск в Афганистан", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Андрей СердюковЧехословакияВоздушно-десантные войска РоссииЮнус-Бек ЕвкуровСССРОбщество
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