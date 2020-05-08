Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков накануне 75-й годовщины Победы лично поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшего начальника разведки ВДВ СССР полковника Алексея Кукушкина, сообщили в Минобороны.
"Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшего начальника разведки ВДВ СССР полковника Алексея Кукушкин с наступающим Днем Победы, вручили поздравительный адрес и подарки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во дворе дома выступил ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск, которые исполнили танцевальные номера и песни военных лет в форме времён Великой Отечественной войны.
"Полковник Алексей Кукушкин закончил Великую Отечественную войну командиром роты. Был дважды ранен. Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. После войны в августе 1968 года принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию. В декабре 1979 - январе 1980 годов в должности начальника штаба оперативной группировки планировал операции ВДВ при вводе войск в Афганистан", - говорится в сообщении.