Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы

"Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшего начальника разведки ВДВ СССР полковника Алексея Кукушкин с наступающим Днем Победы, вручили поздравительный адрес и подарки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во дворе дома выступил ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск, которые исполнили танцевальные номера и песни военных лет в форме времён Великой Отечественной войны.