Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек

ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зараженных коронавирусом в Таджикистане выросло на 61, до 522, за минувшие сутки скончались два человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Бибихонум Дарвешзода.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 61 человека и общее число заболевших в стране достигло 522 человека, а умерших - 14 человек", - сказала Дарвешзода.
По ее словам, на вечер 8 мая в больницах страны находятся под наблюдением врачей 4286 человек, в течение последних суток 420 человек после обследования были выписаны из больницы.
Из 522 случаев заражения 233 были зафиксированы в Душанбе, 139 - в Согдийской области, что на севере страны, 18 - в Горно-Бадахшанской автономной области, 59 -в Хатлонской области (юг страны), по районам республиканского подчинения - 83 случая.
Министерство призывает граждан страны соблюдать все правила личной гигиены, в случае же обнаружения симптомов болезни обратиться в лечебные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.