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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:43
https://ria.ru/20200508/1571173844.html
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_0b0118958121370f6593c4007b726798.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек

16:43 08.05.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зараженных коронавирусом в Таджикистане выросло на 61, до 522, за минувшие сутки скончались два человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Бибихонум Дарвешзода.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 61 человека и общее число заболевших в стране достигло 522 человека, а умерших - 14 человек", - сказала Дарвешзода.
По ее словам, на вечер 8 мая в больницах страны находятся под наблюдением врачей 4286 человек, в течение последних суток 420 человек после обследования были выписаны из больницы.
Из 522 случаев заражения 233 были зафиксированы в Душанбе, 139 - в Согдийской области, что на севере страны, 18 - в Горно-Бадахшанской автономной области, 59 -в Хатлонской области (юг страны), по районам республиканского подчинения - 83 случая.
Министерство призывает граждан страны соблюдать все правила личной гигиены, в случае же обнаружения симптомов болезни обратиться в лечебные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хатлонская областьЗдоровье - ОбществоВОЗДушанбеТаджикистанВ мире
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