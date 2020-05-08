Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек

ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Таджикистане выросло на 61, до 522, за минувшие сутки скончались два человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Бибихонум Дарвешзода.

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 61 человека и общее число заболевших в стране достигло 522 человека, а умерших - 14 человек", - сказала Дарвешзода.

По ее словам, на вечер 8 мая в больницах страны находятся под наблюдением врачей 4286 человек, в течение последних суток 420 человек после обследования были выписаны из больницы.

Министерство призывает граждан страны соблюдать все правила личной гигиены, в случае же обнаружения симптомов болезни обратиться в лечебные учреждения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.