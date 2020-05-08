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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:42
https://ria.ru/20200508/1571173789.html
В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/153249/76/1532497698_0:224:4240:2609_1036x0_80_0_0_2e5675b8854f056ecae222a395455c36.jpg
РИА Новости

В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны

16:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир
© РИА Новости / Надим Зуауи
Каир. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Деревья в память о героях Великой Отечественной войны одновременно высадили в трех городах ЕгиптаКаире, Александрии и Хургаде, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Каире.
Деревья были высажены в рамках международной акции "Сад памяти".
"Одновременно в трех городах Египта – Каире, Александрии и Хургаде – были высажены деревья в память о героях Великой Отечественной войны. О подвиге предков будут напоминать плодовые деревья, высаженные на территории Российского культурного центра (РЦНК) в Каире, РЦНК в Александрии и образовательного центра "Наши традиции" города Хургада", - рассказали в Россотрудничестве.
Акция проходила с минимальным количеством участников и с соблюдением всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире. В ней приняли участие сотрудники посольства России в Египте, представительства Россотрудничества и соотечественники, уточнили в федеральном агентстве.
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75 лет Великой ПобедыХургадаВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Каир (город)АлександрияЕгипетВ мире
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