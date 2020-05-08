В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Деревья в память о героях Великой Отечественной войны одновременно высадили в трех городах Египта – Каире, Александрии и Хургаде, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Каире.
Деревья были высажены в рамках международной акции "Сад памяти".
"Одновременно в трех городах Египта – Каире, Александрии и Хургаде – были высажены деревья в память о героях Великой Отечественной войны. О подвиге предков будут напоминать плодовые деревья, высаженные на территории Российского культурного центра (РЦНК) в Каире, РЦНК в Александрии и образовательного центра "Наши традиции" города Хургада", - рассказали в Россотрудничестве.
Акция проходила с минимальным количеством участников и с соблюдением всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире. В ней приняли участие сотрудники посольства России в Египте, представительства Россотрудничества и соотечественники, уточнили в федеральном агентстве.