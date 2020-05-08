Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН , доктор медицинских наук Армаис Камалов назвал причины, из-за которых организм победивших коронавирус пациентов может не выработать иммунитет против него.

"Если вирус в небольших концентрациях попадает в организм, а иммунитет справляется с ним быстро, то антитела могут и не выработаться в достаточном объеме", — рассказал ученый телеканалу RT

Однако при тяжелом течении болезни, когда пациенту потребовалось большое количество лекарств, организм также может не обзавестись иммунитетом от вируса, предупредил ученый.

"Иммунитет — это нечто естественное, получаемое за счет собственных средств организма", — пояснил Камалов.

Он подчеркнул, что у пациентов, победивших коронавирус естественным путем и переболевших в среднетяжелой форме, через какое-то время обязательно появятся антитела.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,75 миллиона зараженных, из которых около 260 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

Испании и Италии. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США Китаю , где произошла первая вспышка коронавирусной инфекции, удалось победить эпидемию.

Россия занимает седьмое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.