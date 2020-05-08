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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:34
https://ria.ru/20200508/1571172962.html
В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470877_0:326:3059:2047_1036x0_80_0_0_30ba90a74382c79490d626cec45ab143.jpg
РИА Новости

В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны

16:34 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухорукоВетеран
Ветеран
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Ветеран. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области в пятницу устроили парад во дворе ветерана Великой Отечественной войны Александра Безкровного в честь 75-летия Победы, сообщило ведомство.
Безкровный - участник битвы за Москву, ветеран Великой Отечественной войны, почетный член Совета ветеранов регионального ГУ МЧС.
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"Опытный, энергичный, несмотря на серьезный жизненный багаж и прожитые годы, так можно описать нашего "деда", как с любовью и уважением называют Александра Даниловича сотрудники главного управления МЧС России по Орловской области. Встречаться и общаться с ним всегда не только приятно, но и полезно. Он помнит все до мелочей и может подробно рассказать о разных этапах своей службы, хотя ему уже 97 лет", - говорится в сообщении.
Ровно в 11.00 в пятницу ветеран в парадном мундире вышел на балкон, который выделяется из всех других украшениями с символикой 75-летия Победы, его поздравили с праздником, после чего во дворе провели парад. "Лучший подарок для человека золотого возраста - это внимание. Парадный расчет продолжил свой путь под пение начальника караула пожарно-спасательной части № 27 Мценского района Андрея Хомякова. В унисон звучащей песни звучали аплодисменты жителей дома", - сообщает региональный главк.
По окончании мини-парада сотрудники МЧС с соблюдением всех мер предосторожности из-за коронавируса вручили ветерану поздравление от министра МЧС России Евгения Зиничева, медаль ведомства "За содружество во имя спасения" и памятный подарок.
"Спасибо большое за внимание и заботу. Будем надеяться, что ситуация нормализуется, и все будет хорошо, с праздником", - обратился к собравшимся Безкровный.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Орловская областьОбщество
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