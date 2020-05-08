В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны

Безкровный - участник битвы за Москву , ветеран Великой Отечественной войны, почетный член Совета ветеранов регионального ГУ МЧС.

"Опытный, энергичный, несмотря на серьезный жизненный багаж и прожитые годы, так можно описать нашего "деда", как с любовью и уважением называют Александра Даниловича сотрудники главного управления МЧС России по Орловской области. Встречаться и общаться с ним всегда не только приятно, но и полезно. Он помнит все до мелочей и может подробно рассказать о разных этапах своей службы, хотя ему уже 97 лет", - говорится в сообщении.

Ровно в 11.00 в пятницу ветеран в парадном мундире вышел на балкон, который выделяется из всех других украшениями с символикой 75-летия Победы, его поздравили с праздником, после чего во дворе провели парад. "Лучший подарок для человека золотого возраста - это внимание. Парадный расчет продолжил свой путь под пение начальника караула пожарно-спасательной части № 27 Мценского района Андрея Хомякова. В унисон звучащей песни звучали аплодисменты жителей дома", - сообщает региональный главк.

По окончании мини-парада сотрудники МЧС с соблюдением всех мер предосторожности из-за коронавируса вручили ветерану поздравление от министра МЧС России Евгения Зиничева, медаль ведомства "За содружество во имя спасения" и памятный подарок.