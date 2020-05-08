В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется с каждым днем, каждое второе нарушение перемирия со стороны силовиков приводит к жертвам или разрушениям, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве пояснили, что за последние восемь дней украинские силовики 86 раз обстреливали территорию ДНР, из них 32 раза с применением тяжелого вооружения, пострадали девять человек, одна мирная жительница погибла. Повреждения получили четыре объекта инфраструктуры и 33 жилых дома.

"Обстановка на линии соприкосновения продолжает с каждым днем обостряться. В мае еще больше увеличились обстрелы жилых кварталов республики со стороны вооруженных формирований противника", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что по статистике каждое второе нарушение режима прекращения огня со стороны силовиков приводит к жертвам среди населения или к разрушениям.

"К концу месяца может наблюдаться значительный рост повреждений гражданской инфраструктуры, до 155 случаев повреждений жилых домов и инфраструктуры. Усиливает данную негативную тенденцию введенный режим повышенной готовности, предписывающий гражданам находиться по месту жительства на самоизоляции, что в условиях регулярных обстрелов со стороны ВФУ может привести к дополнительным жертвам среди жителей прифронтовых районов", - сказал представитель ведомства.