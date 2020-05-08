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2020-05-08T16:18
https://ria.ru/20200508/1571171033.html
В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

16:18 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется с каждым днем, каждое второе нарушение перемирия со стороны силовиков приводит к жертвам или разрушениям, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ведомстве пояснили, что за последние восемь дней украинские силовики 86 раз обстреливали территорию ДНР, из них 32 раза с применением тяжелого вооружения, пострадали девять человек, одна мирная жительница погибла. Повреждения получили четыре объекта инфраструктуры и 33 жилых дома.
"Обстановка на линии соприкосновения продолжает с каждым днем обостряться. В мае еще больше увеличились обстрелы жилых кварталов республики со стороны вооруженных формирований противника", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что по статистике каждое второе нарушение режима прекращения огня со стороны силовиков приводит к жертвам среди населения или к разрушениям.
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"К концу месяца может наблюдаться значительный рост повреждений гражданской инфраструктуры, до 155 случаев повреждений жилых домов и инфраструктуры. Усиливает данную негативную тенденцию введенный режим повышенной готовности, предписывающий гражданам находиться по месту жительства на самоизоляции, что в условиях регулярных обстрелов со стороны ВФУ может привести к дополнительным жертвам среди жителей прифронтовых районов", - сказал представитель ведомства.
Он подчеркнул, что растущая эскалация, активизация силовиков и тенденции роста числа жертв и разрушений увеличивают необходимость принятия "защитных мер", в том числе дипломатическим путем, а также мобилизации сил и средств Народной милиции ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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