Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом

"Джонсон <…> выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом", — сообщила пресс-служба президента.

Как добавили в Кремле, российский лидер отметил, что "в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы".

"Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса", — заключили в пресс-службе.