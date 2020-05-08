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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:34
https://ria.ru/20200508/1571170955.html
Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618218_0:170:3036:1878_1036x0_80_0_0_2c9af087c56d10ffeddfb87389b6f8a6.jpg
РИА Новости

Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом

16:17 08.05.2020 (обновлено: 16:34 08.05.2020)
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© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / John Sibley
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным оценил вклад СССР в победу над нацизмом.

"Джонсон <…> выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом", — сообщила пресс-служба президента.

Как добавили в Кремле, российский лидер отметил, что "в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы".
"Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса", — заключили в пресс-службе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 13:0675 лет Великой Победы
Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
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75 лет Великой ПобедыБорис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияСССРВ мире
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