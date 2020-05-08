Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:12
https://ria.ru/20200508/1571170540.html
В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159174_0:83:3042:1794_1036x0_80_0_0_6ecd443c9219e2e32e3a32cade2e24e3.jpg
РИА Новости

В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС

16:12 08.05.2020
80
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Барон отметила, что по масштабам ущерба странам и экономикам пандемию коронавируса можно сравнить со Второй мировой войной, государства должны объединить усилия в борьбе с этой угрозой.
"Сейчас, когда все страны столкнулись с самым масштабным вызовом нового тысячелетия – пандемией вируса COVID-19, и количество зараженных людей превысило цифру в три миллиона, мы с каждым днем все больше осознаем, как для нас важна взаимная поддержка и как много могут дать коллективные меры, направленные борьбу с внешними угрозами", - говорится в заявлении главы МПС, текст которого распространила пресс-служба Совфеда.
По словам Барон, эпидемия COVID-19 показала, что перед подобными угрозами уязвимы все страны и люди, бедные и богатые и что невозможно в одиночку решить такие проблемы. "Поэтому крайне важно идти не по пути национального эгоизма, а, наоборот, важно стремиться к объединению усилий и солидарности", - уверена она.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что пандемия стала самой большой проблемой для планеты со времен Второй мировой войны, подчеркнув, что мир сейчас нуждается именно в солидарности, так как болезнь поражает общества, унося жизни и лишая людей средств к существованию, напомнила президент МПС. "По эффекту, производимому на политику и экономику, общество и сознание, они вполне сопоставимы", - отметила парламентарий.
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Вчера, 15:51Распространение нового коронавируса
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
К сожалению, не в наших силах было предотвратить подобный форс-мажор, будь то опасные болезни, изменения климата или природные катаклизмы, но, "как показывает исторический опыт, человечество способно добиться многого, когда оно едино, а политики могут подняться над своими разногласиями", добавила Барон.
Мы сталкиваемся с новыми вызовами, поскольку пандемия затрагивает наше здоровье и экономику, но наша ответственность идет еще дальше, как представителей народа, как парламентариев, верящих в международное сотрудничество, как членов МПС с нашими принципами и ценностями, подчеркнула она.
"Эта чрезвычайная ситуация требует от нас гораздо большего. Мы должны быть голосом, призывающим к общему решению и расширению диалога. И, что самое важное, после пандемии мы должны защищать наши демократии и бороться за скорейшее прекращение всех мер, ограничивающих свободы и права человека. Тогда и сейчас. Ради демократии. Ради всех", - заключила глава МПС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
101001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМежпарламентский союзЕвропаООНВ мире
Рекомендуем
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Сергей Жигунов
Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния