В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Барон отметила, что по масштабам ущерба странам и экономикам пандемию коронавируса можно сравнить со Второй мировой войной, государства должны объединить усилия в борьбе с этой угрозой.

"Сейчас, когда все страны столкнулись с самым масштабным вызовом нового тысячелетия – пандемией вируса COVID-19, и количество зараженных людей превысило цифру в три миллиона, мы с каждым днем все больше осознаем, как для нас важна взаимная поддержка и как много могут дать коллективные меры, направленные борьбу с внешними угрозами", - говорится в заявлении главы МПС, текст которого распространила пресс-служба Совфеда.

По словам Барон, эпидемия COVID-19 показала, что перед подобными угрозами уязвимы все страны и люди, бедные и богатые и что невозможно в одиночку решить такие проблемы. "Поэтому крайне важно идти не по пути национального эгоизма, а, наоборот, важно стремиться к объединению усилий и солидарности", - уверена она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что пандемия стала самой большой проблемой для планеты со времен Второй мировой войны, подчеркнув, что мир сейчас нуждается именно в солидарности, так как болезнь поражает общества, унося жизни и лишая людей средств к существованию, напомнила президент МПС. "По эффекту, производимому на политику и экономику, общество и сознание, они вполне сопоставимы", - отметила парламентарий.

К сожалению, не в наших силах было предотвратить подобный форс-мажор, будь то опасные болезни, изменения климата или природные катаклизмы, но, "как показывает исторический опыт, человечество способно добиться многого, когда оно едино, а политики могут подняться над своими разногласиями", добавила Барон.

Мы сталкиваемся с новыми вызовами, поскольку пандемия затрагивает наше здоровье и экономику, но наша ответственность идет еще дальше, как представителей народа, как парламентариев, верящих в международное сотрудничество, как членов МПС с нашими принципами и ценностями, подчеркнула она.

"Эта чрезвычайная ситуация требует от нас гораздо большего. Мы должны быть голосом, призывающим к общему решению и расширению диалога. И, что самое важное, после пандемии мы должны защищать наши демократии и бороться за скорейшее прекращение всех мер, ограничивающих свободы и права человека. Тогда и сейчас. Ради демократии. Ради всех", - заключила глава МПС.