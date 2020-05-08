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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:13
https://ria.ru/20200508/1571170448.html
Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618218_0:170:3036:1878_1036x0_80_0_0_2c9af087c56d10ffeddfb87389b6f8a6.jpg
РИА Новости

Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

16:11 08.05.2020 (обновлено: 16:13 08.05.2020)
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© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
© REUTERS / John Sibley
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, ставшей величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
Вчера, 15:2975 лет Великой Победы
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
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75 лет Великой ПобедыБорис ДжонсонВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВеликобританияВ мире
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