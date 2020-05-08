Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, ставшей величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции", - говорится в сообщении.