Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19

"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране", - сказал Песков, отметив, что "поднималась тема борьбы с коронавирусом".

"Владимир Путин детально проинформировал участников совещания о своих многочисленных телефонных контактах с зарубежными лидерами, которые состоялись в последние несколько дней", - сообщил пресс-секретарь.