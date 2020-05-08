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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:10
https://ria.ru/20200508/1571170357.html
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169961_0:250:3198:2048_1036x0_80_0_0_41694949831883ae2319fe904eee2b01.jpg
РИА Новости

Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19

16:10 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход борьбы с распространением коронавируса, а также свои контакты в последние дни с зарубежными лидерами, совещание прошло в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране", - сказал Песков, отметив, что "поднималась тема борьбы с коронавирусом".
"Владимир Путин детально проинформировал участников совещания о своих многочисленных телефонных контактах с зарубежными лидерами, которые состоялись в последние несколько дней", - сообщил пресс-секретарь.
Президент также поздравил участников совещания с наступающим Днем Победы.
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В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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