В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские

ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Власти Власти Пермского края разрешили салонам красоты, парикмахерским, автосалонам, небольшим магазинам непродовольственных товаров, ремонтным мастерским и МФЦ с 12 мая возобновить работу, сообщается в Telegram -канале регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

"С 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 квадратных метров, с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пяти покупателей", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 12 мая откроются мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональные центры "Мои документы".

Пресс-служба краевой администрации указывает, что деятельность всех перечисленных учреждений во время режима самоизоляции возможна при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм индивидуальной защиты.

По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 719 человек, выздоровели 309 пациентов, 20 скончались, в том числе двое за последние сутки, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.