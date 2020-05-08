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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:59
https://ria.ru/20200508/1571169463.html
В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
https://cdn21.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_0:358:4256:2752_1036x0_80_0_0_90ca6307ffdda40367b27c3a648f2257.jpg
РИА Новости

В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские

15:59 08.05.2020
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© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская
© Fotolia / nagaets
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Власти Пермского края разрешили салонам красоты, парикмахерским, автосалонам, небольшим магазинам непродовольственных товаров, ремонтным мастерским и МФЦ с 12 мая возобновить работу, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
"С 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 квадратных метров, с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пяти покупателей", - говорится в сообщении.
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Также уточняется, что с 12 мая откроются мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональные центры "Мои документы".
Пресс-служба краевой администрации указывает, что деятельность всех перечисленных учреждений во время режима самоизоляции возможна при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм индивидуальной защиты.
По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 719 человек, выздоровели 309 пациентов, 20 скончались, в том числе двое за последние сутки, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПермский крайОбщество
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