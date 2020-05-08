В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Четверо умерших за сутки в Четверо умерших за сутки в Петербурге пациентов с коронавирусом имели хронические заболевания, среди которых сердечно-сосудистая патология и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России умерли 98 человек, в том числе четыре - в Петербурге.

По данным комитета по здравоохранению в Петербурге, двое мужчин в возрасте 72 и 63 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн, женщина 88 лет - в Городской Александровской больнице, мужчина 58 лет - в Городской многопрофильной больнице №2.

"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

За последние сутки в Петербурге выявили 375 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 6565 случаев заражения COVID-19. Умерли 48 человек, выздоровели 1597.