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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:38
https://ria.ru/20200508/1571167677.html
В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом

15:38 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Четверо умерших за сутки в Петербурге пациентов с коронавирусом имели хронические заболевания, среди которых сердечно-сосудистая патология и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России умерли 98 человек, в том числе четыре - в Петербурге.
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По данным комитета по здравоохранению в Петербурге, двое мужчин в возрасте 72 и 63 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн, женщина 88 лет - в Городской Александровской больнице, мужчина 58 лет - в Городской многопрофильной больнице №2.
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.
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За последние сутки в Петербурге выявили 375 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 6565 случаев заражения COVID-19. Умерли 48 человек, выздоровели 1597.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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