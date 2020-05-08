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75 лет Великой Победы
2020-05-08T15:38
https://ria.ru/20200508/1571167458.html
Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/08/1555560832_0:178:2760:1730_1036x0_80_0_0_6e6b78b466f0750df81cc6bd79894a64.jpg
РИА Новости

Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии

15:38 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Ценность Победы в Великой Отечественной войне с каждым годом все очевиднее, заявил в пятницу в своем поздравлении по случаю 75-й годовщины Победы президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
"Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем очевидней становятся ценность и значение Великой Победы", - заявил глава государства.
По словам президента, массовый героизм советского народа, его единство и преданность Родине стали главным фактором победы над фашизмом.
"Ценой в 27 миллионов жизней советских людей была выкована эта Победа. Вместе с другими народами СССР и наши киргизстанцы пополнили ряды защитников Отечества. В Киргизии не было ни одной семьи, не затронутой войной. Сегодня, празднуя 75-ю годовщину Победы советского народа, мы склоняем головы перед памятью погибших на полях сражений", - подчеркнул Жээнбеков.
Президент добавил, что "окружить ветеранов вниманием и заботой не только в День Победы, но и в повседневной жизни — наш долг и обязанность".
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.
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75 лет Великой ПобедыСооронбай ЖээнбековВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРКиргизияВ мире
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