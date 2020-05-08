Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии

БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Ценность Победы в Сооронбай Жээнбеков. Ценность Победы в Великой Отечественной войне с каждым годом все очевиднее, заявил в пятницу в своем поздравлении по случаю 75-й годовщины Победы президент Киргизии

"Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем очевидней становятся ценность и значение Великой Победы", - заявил глава государства.

По словам президента, массовый героизм советского народа, его единство и преданность Родине стали главным фактором победы над фашизмом.

"Ценой в 27 миллионов жизней советских людей была выкована эта Победа. Вместе с другими народами СССР и наши киргизстанцы пополнили ряды защитников Отечества. В Киргизии не было ни одной семьи, не затронутой войной. Сегодня, празднуя 75-ю годовщину Победы советского народа, мы склоняем головы перед памятью погибших на полях сражений", - подчеркнул Жээнбеков.

Президент добавил, что "окружить ветеранов вниманием и заботой не только в День Победы, но и в повседневной жизни — наш долг и обязанность".