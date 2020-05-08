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75 лет Великой Победы
2020-05-08T15:31
https://ria.ru/20200508/1571167025.html
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155622/12/1556221255_0:0:2590:1457_1036x0_80_0_0_a3b51b959bc0e5e3aa9744709f0d86f9.jpg
РИА Новости

Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы

15:29 08.05.2020 (обновлено: 15:31 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, выразив уверенность, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
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75 лет Великой ПобедыРоссияДжузеппе КонтеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинИталияПолитика
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