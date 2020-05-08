Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники посольства России в Сотрудники посольства России в Китае в пятницу в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили венок и живые цветы к мемориалу советским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, сообщили в посольстве РФ.

"8 мая 2020 года в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй сотрудники представительства минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР возложили венок и живые цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая", - сообщили в посольстве.

На протяжении многих лет в мае накануне Дня Победы в уезде Чжанбэй проходит традиционный ритуал возложения венков к мемориалу, посвященному воинам-освободителям, погибшим в последних боях Второй мировой войны в августе 1945 года. В траурном мероприятии, организуемом посольством России в Китае, обычно участвуют руководства посольств и военные атташе стран СНГ в КНР, секретариата ШОС, представители местных органов власти КНР.

В дипмиссии подчеркнули, что "2020 год стал годом особенным, мир столкнулся с новой, неизвестной угрозой: пандемия COVID-19 бросила вызов современной цивилизации".

"На территории КНР действуют строгие карантинные меры, проведение любых массовых мероприятий в стране ограничено. Но день Победы нельзя отменить, его духовная сила навсегда в наших сердцах… История двадцатого века сложна и противоречива, но пережившие лихолетье войны народы как никто другой знают, чего стоит мир. В России и Китае помнят прошлое, чтят память о павших героях, стремятся беречь мир во имя будущего", - подчеркнули в посольстве.

Далянь и Сообщается, что 9 мая торжественно-траурные мероприятия пройдут в городах Шэньян Харбин . Сотрудники генеральных консульств России проведут церемонии возложения живых цветов к могилам советских воинов, погибших в боях с японскими милитаристами.

Мемориал советским и монгольским воинам в Китае

Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.

Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.

В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.