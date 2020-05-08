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75 лет Великой Победы
2020-05-08T15:31
https://ria.ru/20200508/1571166918.html
Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564136283_0:85:1024:661_1036x0_80_0_0_f548ee46299e53c9dc5eaeffb599be49.jpg
РИА Новости

Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам

15:30 08.05.2020 (обновлено: 15:31 08.05.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в КНРЗдание посольства России в Пекине
Здание посольства России в Пекине
© Фото : Посольство Российской Федерации в КНР
Здание посольства России в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники посольства России в Китае в пятницу в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили венок и живые цветы к мемориалу советским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, сообщили в посольстве РФ.
"8 мая 2020 года в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй сотрудники представительства минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР возложили венок и живые цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая", - сообщили в посольстве.
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На протяжении многих лет в мае накануне Дня Победы в уезде Чжанбэй проходит традиционный ритуал возложения венков к мемориалу, посвященному воинам-освободителям, погибшим в последних боях Второй мировой войны в августе 1945 года. В траурном мероприятии, организуемом посольством России в Китае, обычно участвуют руководства посольств и военные атташе стран СНГ в КНР, секретариата ШОС, представители местных органов власти КНР.
В дипмиссии подчеркнули, что "2020 год стал годом особенным, мир столкнулся с новой, неизвестной угрозой: пандемия COVID-19 бросила вызов современной цивилизации".
"На территории КНР действуют строгие карантинные меры, проведение любых массовых мероприятий в стране ограничено. Но день Победы нельзя отменить, его духовная сила навсегда в наших сердцах… История двадцатого века сложна и противоречива, но пережившие лихолетье войны народы как никто другой знают, чего стоит мир. В России и Китае помнят прошлое, чтят память о павших героях, стремятся беречь мир во имя будущего", - подчеркнули в посольстве.
Сообщается, что 9 мая торжественно-траурные мероприятия пройдут в городах Шэньян, Далянь и Харбин. Сотрудники генеральных консульств России проведут церемонии возложения живых цветов к могилам советских воинов, погибших в боях с японскими милитаристами.

Мемориал советским и монгольским воинам в Китае

Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.
Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.
В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.
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