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2020-05-08T15:51
https://ria.ru/20200508/1571166802.html
Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
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РИА Новости

Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента

15:51 08.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вклады населения в РФ в апреле, по предварительным данным, выросли на 0,8%, а средства компаний в банках - сократились на 1,4%, заявила на пресс-конференции главы Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация с вкладами населения в России в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток, около 1%, то по предварительным данным по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%. Однако одновременно сократились средства организаций, где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств", - сказала Набиуллина.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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