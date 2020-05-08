Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента

"Ситуация с вкладами населения в России в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток, около 1%, то по предварительным данным по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%. Однако одновременно сократились средства организаций, где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств", - сказала Набиуллина.