Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вклады населения в РФ в апреле, по предварительным данным, выросли на 0,8%, а средства компаний в банках - сократились на 1,4%, заявила на пресс-конференции главы Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация с вкладами населения в России в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток, около 1%, то по предварительным данным по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%. Однако одновременно сократились средства организаций, где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств", - сказала Набиуллина.
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