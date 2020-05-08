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2020-05-08T15:23
https://ria.ru/20200508/1571166679.html
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
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РИА Новости

Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"

15:23 08.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкБольничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
Ранее одна из жительниц Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору города Александру Беглову на условия во временном госпитале в "Ленэкспо". Об этом также сообщил ряд СМИ. В частности, жительница Петербурга сообщила, что ее направили в госпиталь в "Ленэкспо" после лечения в больнице от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19, где она должна дождаться результата повторного теста. Девушка сообщила, что боится заразится COVID-19, так как в одном с ней помещении находятся инфицированные, которые не изолированы. Также она утверждает, что во временном госпитале лежат психически нездоровые люди, которых переводят из специализированных стационаров из-за карантина.
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
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"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания в госпитале в "Ленэкспо". Прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации губернатора сообщали, что временный госпиталь в "Ленэкспо" развернут для больных с легкой формой коронавирусной инфекции и предназначен для пациентов, которые не имеют возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения. Пациенты имеют там спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением. Больные COVID-19 с психиатрическими патологиями не госпитализируются в госпиталь в "Ленэкспо". Для этой категории больных развернут отдельный корпус Городской психиатрической больницы №3 имени И.И.Скворцова-Степанова. По информации пресс-службы, в настоящее время все больные с пневмониями рассматриваются, как COVID-положительные из-за того, что лабораторные тесты не обладают 100-процентной чувствительностью. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов.
Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Оттуда в "Ленэкспо" направили до 100 медработников. Также сообщалось, что дополнительные койки для лечения пациентов с легкой формой COVID-19 будут оборудованы в павильонах "Ленэкспо" 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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