Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая – РИА Новости. Учащиеся казачьих кадетских образовательных учреждений Учащиеся казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области установили судьбу 115 воинов Великой Отечественной войны, захороненных в Ростовской области, сообщает правительство региона.

С сентября прошлого года в регионе стартовала акция "Война. Победа. Память", приуроченная к юбилею победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого проекта юные казаки устанавливают сведения о военнослужащих, погибших и захороненных в Ростовской области, чтобы увековечить их память.

"На сегодняшний день учащимися казачьих образовательных учреждений и руководителями проекта "Война. Победа. Память" изучено свыше 1,5 тысячи материалов о павших воинах, отправлено порядка 800 запросов, на 115 человек найдена информация об их близких родственниках. Почти все они о месте захоронения своих родных узнали впервые", - приводятся слова замгубернатора области Михаила Корнеева.

Он отметил, что сопоставляя архивные данные, кадеты выясняют информацию об именах, датах, месте рождения бойцов, пунктах призыва их на фронт и местах захоронения. В письмах родственникам воинов они описывают весь путь фронтовиков, прилагая фотографию мемориала и благодарности от ныне живущих поколений.