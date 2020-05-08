Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
2020-05-08T15:15
https://ria.ru/20200508/1571166188.html
Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571152502_0:142:3132:1904_1036x0_80_0_0_6e6a6ebda32950412601f261ce33b1d1.jpg
РИА Новости

Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области

15:15 08.05.2020
157
© РИА Новости / Леонид КоробовСоветские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции
Советские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции
© РИА Новости / Леонид Коробов
Советские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая – РИА Новости. Учащиеся казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области установили судьбу 115 воинов Великой Отечественной войны, захороненных в Ростовской области, сообщает правительство региона.
С сентября прошлого года в регионе стартовала акция "Война. Победа. Память", приуроченная к юбилею победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого проекта юные казаки устанавливают сведения о военнослужащих, погибших и захороненных в Ростовской области, чтобы увековечить их память.
Знамя Победы над рейхстагом
Вчера, 12:1675 лет Великой Победы
Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
"На сегодняшний день учащимися казачьих образовательных учреждений и руководителями проекта "Война. Победа. Память" изучено свыше 1,5 тысячи материалов о павших воинах, отправлено порядка 800 запросов, на 115 человек найдена информация об их близких родственниках. Почти все они о месте захоронения своих родных узнали впервые", - приводятся слова замгубернатора области Михаила Корнеева.
Он отметил, что сопоставляя архивные данные, кадеты выясняют информацию об именах, датах, месте рождения бойцов, пунктах призыва их на фронт и местах захоронения. В письмах родственникам воинов они описывают весь путь фронтовиков, прилагая фотографию мемориала и благодарности от ныне живущих поколений.
Полученные материалы также пополняют музеи казачьих образовательных учреждений. В дальнейшем информация будет использоваться для публикаций, проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и дальнейшей исследовательской деятельности. Сведениями о павших фронтовиках казаки уже делятся с другими поисковыми отрядами России. Акция "Война. Победа. Память" продлится до конца 2020 года.
400000
Обсудить 0
Ростовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Ростовская областьОбщество
Рекомендуем
Город Саратов
В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
Врачи
Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
Президент РФ Владимир Путин
Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Здание посольства России в Пекине
Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния