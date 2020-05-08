Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании 20 мая правительственный законопроект о поддержке ряда отраслей экономики РФ, среднего и малого бизнеса в связи с коронавирусом, сообщила пресс-служба Совфеда.
"Законопроект, который будет рассмотрен депутатами Госдумы в первоочередном порядке на следующей неделе, срочно разослан всем заинтересованным субъектам для обсуждения. Планируется, что члены Совета Федерации рассмотрят данный проект федерального закона на заседании палаты 20 мая", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о внесенном правительством законопроекте об изменениях в законодательстве для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. "Предложенные меры направлены на поддержку ряда наиболее уязвимых в новых условиях сфер экономики, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, добросовестных арендаторов государственного и муниципального имущества", - говорится в сообщении.
Госдума на следующей неделе проведет три пленарных заседания, рассмотрит законопроекты о помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии, сообщил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.
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