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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:11
https://ria.ru/20200508/1571165968.html
Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
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РИА Новости

Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики

15:11 08.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании 20 мая правительственный законопроект о поддержке ряда отраслей экономики РФ, среднего и малого бизнеса в связи с коронавирусом, сообщила пресс-служба Совфеда.
"Законопроект, который будет рассмотрен депутатами Госдумы в первоочередном порядке на следующей неделе, срочно разослан всем заинтересованным субъектам для обсуждения. Планируется, что члены Совета Федерации рассмотрят данный проект федерального закона на заседании палаты 20 мая", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, речь идет о внесенном правительством законопроекте об изменениях в законодательстве для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. "Предложенные меры направлены на поддержку ряда наиболее уязвимых в новых условиях сфер экономики, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, добросовестных арендаторов государственного и муниципального имущества", - говорится в сообщении.
Госдума на следующей неделе проведет три пленарных заседания, рассмотрит законопроекты о помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии, сообщил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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