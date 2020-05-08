Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики

Как отмечается, речь идет о внесенном правительством законопроекте об изменениях в законодательстве для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. "Предложенные меры направлены на поддержку ряда наиболее уязвимых в новых условиях сфер экономики, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, добросовестных арендаторов государственного и муниципального имущества", - говорится в сообщении.