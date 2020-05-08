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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:12
https://ria.ru/20200508/1571164981.html
Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_bd947ee10727e724f34452446be1293e.jpg
РИА Новости

Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа

15:01 08.05.2020 (обновлено: 15:12 08.05.2020)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Работодатели с 12 мая будут обязаны измерять температуру сотрудников не реже чем каждые 4 часа, а работники - сообщать о плохом самочувствии, сообщил РИА Новости в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"С 12 мая все, кто выйдет на работу, будут обязаны информировать работодателя о проблемах со здоровьем. В свою очередь, работодатель обязан обеспечить использование масок и перчаток на рабочих местах и при посещении работником мест общего пользования, соблюдение социального дистанцирования между рабочими местами, измерение температуры сотрудников не реже чем каждые 4 часа, а также проводить до 31 мая исследования на предмет коронавирусной инфекции не менее чем у 10% работников", - сказал Шапошников.
Он отметил, что такая мера – одно из необходимых условий постепенного выхода из режима самоизоляции, действенный барьер против роста заражений COVID-19, так как при кашле и чихании вирус может распространяться на расстояние до нескольких метров и оставаться в воздухе какое-то время.
"В связи с тем, что с выходом на работу значительно увеличится поток горожан в транспорте, торговых точках, резко возрастут контакты. А значит, возрастет и вероятность распространения вируса. Мы не имеем права подвергать опасности миллионы жителей столицы. Поэтому, несмотря на сознательность большинства граждан, в Москве, как и во многих странах мира, за нарушение "масочного режима" предусмотрены штрафы", - отметил спикер столичного парламента.
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При этом он подчеркнул, что в российской столице штрафы не столь высокие, как в Европе.
"Так, в Москве за нахождение в общественных местах без маски предусмотрен штраф в размере 4 тысячи рублей, за нахождение в общественном транспорте без маски – 5 тысяч рублей. Для сравнения – во Франции за выход без маски в общественные места предусмотрен штраф в размере 135 евро, в Бельгии – 250, а в Чехии – 400. А в Индии человека без маски просто забирают в полицию", - добавил Шапошников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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