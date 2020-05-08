Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Работодатели с 12 мая будут обязаны измерять температуру сотрудников не реже чем каждые 4 часа, а работники - сообщать о плохом самочувствии, сообщил РИА Новости в пятницу председатель Алексей Шапошников. Работодатели с 12 мая будут обязаны измерять температуру сотрудников не реже чем каждые 4 часа, а работники - сообщать о плохом самочувствии, сообщил РИА Новости в пятницу председатель Мосгордумы

"С 12 мая все, кто выйдет на работу, будут обязаны информировать работодателя о проблемах со здоровьем. В свою очередь, работодатель обязан обеспечить использование масок и перчаток на рабочих местах и при посещении работником мест общего пользования, соблюдение социального дистанцирования между рабочими местами, измерение температуры сотрудников не реже чем каждые 4 часа, а также проводить до 31 мая исследования на предмет коронавирусной инфекции не менее чем у 10% работников", - сказал Шапошников.

Он отметил, что такая мера – одно из необходимых условий постепенного выхода из режима самоизоляции, действенный барьер против роста заражений COVID-19, так как при кашле и чихании вирус может распространяться на расстояние до нескольких метров и оставаться в воздухе какое-то время.

"В связи с тем, что с выходом на работу значительно увеличится поток горожан в транспорте, торговых точках, резко возрастут контакты. А значит, возрастет и вероятность распространения вируса. Мы не имеем права подвергать опасности миллионы жителей столицы. Поэтому, несмотря на сознательность большинства граждан, в Москве , как и во многих странах мира, за нарушение "масочного режима" предусмотрены штрафы", - отметил спикер столичного парламента.

При этом он подчеркнул, что в российской столице штрафы не столь высокие, как в Европе.

"Так, в Москве за нахождение в общественных местах без маски предусмотрен штраф в размере 4 тысячи рублей, за нахождение в общественном транспорте без маски – 5 тысяч рублей. Для сравнения – во Франции за выход без маски в общественные места предусмотрен штраф в размере 135 евро, в Бельгии – 250, а в Чехии – 400. А в Индии человека без маски просто забирают в полицию", - добавил Шапошников.