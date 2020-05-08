Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи

По данным ведомства, 48-летняя жительница Ленинградской области, находящаяся в обсерваторе города Сочи, неоднократно покидала номер и территорию учреждения, а также не использовала средства индивидуальной защиты. В отношении женщины был составлен административный материал по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".