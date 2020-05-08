Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи

СОЧИ, 8 мая - РИА Новости. Жительница Ленинградской области заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей за уход из обсерватора в Сочи во время пандемии коронавируса, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 48-летняя жительница Ленинградской области, находящаяся в обсерваторе города Сочи, неоднократно покидала номер и территорию учреждения, а также не использовала средства индивидуальной защиты. В отношении женщины был составлен административный материал по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
"Адлерский районный суд, рассмотрев собранные полицейскими доказательства, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, в Сочи выявлено 193 случая заболевания коронавирусом. В обсерваторах на Кубани находятся 1924 человека. За все время работы обсерваторов в Краснодарском крае было выявлено 30 заболевших COVID-19.
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