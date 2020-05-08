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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:55
https://ria.ru/20200508/1571164441.html
Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/58/1562825830_0:225:3067:1950_1036x0_80_0_0_e0f54a83735b720dda490581b30d73cb.jpg
РИА Новости

Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи

14:55 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСочи
Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 мая - РИА Новости. Жительница Ленинградской области заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей за уход из обсерватора в Сочи во время пандемии коронавируса, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 48-летняя жительница Ленинградской области, находящаяся в обсерваторе города Сочи, неоднократно покидала номер и территорию учреждения, а также не использовала средства индивидуальной защиты. В отношении женщины был составлен административный материал по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
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"Адлерский районный суд, рассмотрев собранные полицейскими доказательства, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, в Сочи выявлено 193 случая заболевания коронавирусом. В обсерваторах на Кубани находятся 1924 человека. За все время работы обсерваторов в Краснодарском крае было выявлено 30 заболевших COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ленинградская областьСочиКраснодарский крайПроисшествия
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