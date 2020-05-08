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75 лет Великой Победы
2020-05-08T15:07
https://ria.ru/20200508/1571164064.html
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах

15:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Попытки переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в некоторых странах и желанием взбодрить электорат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вообще, это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Путина, это "инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему".
"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И повторяю, те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом", - сказал президент РФ.
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75 лет Великой ПобедыРоссияПолитикаВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир Путин
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