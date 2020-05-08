Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах

По словам Путина, это "инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему".

"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И повторяю, те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом", - сказал президент РФ.