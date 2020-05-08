В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Первого мая в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по пяти населенным пунктам ЛНР из арторудий калибром 122 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов.
"Факты обстрелов задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 30-й и 93-й бригад ВСУ", - сказал Осадчий.