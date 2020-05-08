Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T14:45
https://ria.ru/20200508/1571163520.html
В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570720352_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_fce930683a17df59c1f2332b142b07d2.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков

14:45 08.05.2020
104
© Фото : Генпрокуратура ЛНРОбстрел со стороны ВС Украины школы в подконтрольном ЛНР населенном пункте Золотое-5
Обстрел со стороны ВС Украины школы в подконтрольном ЛНР населенном пункте Золотое-5
© Фото : Генпрокуратура ЛНР
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Первого мая в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по пяти населенным пунктам ЛНР из арторудий калибром 122 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов.
"Факты обстрелов задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 30-й и 93-й бригад ВСУ", - сказал Осадчий.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
7 мая, 19:59
Лукашевич призвал СММ ОБСЕ защищать население Донбасса от действий ВСУ
000002
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: выплаты к 75-летию Победы получили уже более миллиона человек
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Раввин Александр Борода поздравил россиян с Днем Победы
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Графин и рюмки
Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
Ополченцы Донецкой народной республики
ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании совета министров иностранных дел СНГ в Москве. 5 апреля 2019
Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
Монеты номиналом один рубль
Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
Александр Лукашенко
Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Анализ на коронавирус
В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
В Москве заочно арестовали четырех обвиняемых по делу об убийстве Минеева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния