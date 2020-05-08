Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный конструктор пилотируемых космических программ России Евгений Микрин, скончавшийся после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, похоронен в пятницу на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
Микрин умер 5 мая на 65-м году жизни в Центральной клинической больнице управделами президента в Москве после длительной болезни коронавирусной инфекцией.
"Церемония прощания и похороны Микрина закончились", - сказал представитель Федерального военного мемориального кладбища.
Микрин был генеральным конструктором - первым заместителем генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором и доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых космических программ России он руководил всеми перспективными темами в области пилотируемой космонавтики.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. До этого 9 апреля Микрин присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на Международную космическую станцию отправился новый экипаж.
На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, Микрин сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находились в изолированной комнате - за стеклом.
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