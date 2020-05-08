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2020-05-08T14:33
https://ria.ru/20200508/1571162693.html
Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570272095_0:0:2852:1605_1036x0_80_0_0_25c4e307137476a8074686d8d351102e.jpg
РИА Новости

Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах

14:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный конструктор пилотируемых космических программ России Евгений Микрин, скончавшийся после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, похоронен в пятницу на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
Микрин умер 5 мая на 65-м году жизни в Центральной клинической больнице управделами президента в Москве после длительной болезни коронавирусной инфекцией.
"Церемония прощания и похороны Микрина закончились", - сказал представитель Федерального военного мемориального кладбища.
Микрин был генеральным конструктором - первым заместителем генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором и доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых космических программ России он руководил всеми перспективными темами в области пилотируемой космонавтики.
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Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. До этого 9 апреля Микрин присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на Международную космическую станцию отправился новый экипаж.
На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, Микрин сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находились в изолированной комнате - за стеклом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений МикринКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосМытищи
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