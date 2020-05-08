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В мэрии Харькова начались обыски
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РИА Новости

В мэрии Харькова начались обыски

14:31 08.05.2020
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© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"Прокуратурой области совместно с следственным управлением полиции и работниками управления стратегических расследований в Харьковской области проводятся обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 миллионам гривен", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
В общей сложности в рамках данного дела одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах Украины.
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