В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения места с захоронением гражданских лиц и воинов Советской армии времён Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональные следователи приняли участие в поиске захоронений погибших воинов Советской армии времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Лужском районе Ленобласти. Установлено, что летом 1941 года стремительное наступление немцев было остановлено на Лужском оборонительном рубеже. Данная территория была оккупирована нацистами и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии.
Сообщается, что с первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных, который отличался очень жестоким режимом. Согласно имеющимся данным, в лагере содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Подчеркивается, что немцы намеренно выявляли среди пленных и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти.
"В ходе проведенных поисковых мероприятий обнаружены костные останки 134-х советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты 33-40 годов СССР, печать. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти", - говорится в сообщении.
Следователи изучают архивные и научно-исторические данные по преступлениям, совершенных в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия для обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.