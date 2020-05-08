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2020-05-08T15:06
https://ria.ru/20200508/1571162304.html
В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
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РИА Новости

В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных

14:28 08.05.2020 (обновлено: 15:06 08.05.2020)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Ленобласти нашли захоронение 134 советских военнопленных, содержавшихся в Великую Отечественную войну в лагере "Дулаг-320", по данному факту начата проверка, говорится в сообщении СК РФ на странице в YouTube.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения места с захоронением гражданских лиц и воинов Советской армии времён Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональные следователи приняли участие в поиске захоронений погибших воинов Советской армии времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Лужском районе Ленобласти. Установлено, что летом 1941 года стремительное наступление немцев было остановлено на Лужском оборонительном рубеже. Данная территория была оккупирована нацистами и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии.
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Сообщается, что с первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных, который отличался очень жестоким режимом. Согласно имеющимся данным, в лагере содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Подчеркивается, что немцы намеренно выявляли среди пленных и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти.
"В ходе проведенных поисковых мероприятий обнаружены костные останки 134-х советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты 33-40 годов СССР, печать. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти", - говорится в сообщении.
Следователи изучают архивные и научно-исторические данные по преступлениям, совершенных в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия для обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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75 лет Великой ПобедыЛугаЛужский районСССРПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
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