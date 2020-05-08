В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения места с захоронением гражданских лиц и воинов Советской армии времён Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Следователи изучают архивные и научно-исторические данные по преступлениям, совершенных в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия для обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.