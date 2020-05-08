Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов

Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате "Каза Серена" в городе Леффе в Ломбардии

РИМ, 8 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские медики поражены работой российских специалистов, которые больше месяца помогали противостоять распространению коронавируса, заявил РИА Новости представитель джунты (областного правительства) Итальянские медики поражены работой российских специалистов, которые больше месяца помогали противостоять распространению коронавируса, заявил РИА Новости представитель джунты (областного правительства) Ломбардии по международным связям Алан Рицци.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что первая колонна с военными, которые боролись с коронавирусом в Италии , двинулась из Бергамо Верону , оттуда в пятницу около 20 военнослужащих и четыре единицы техники отправятся на родину.

"Итальянский медицинский персонал поблагодарил российских специалистов и остался поражен той работой, которую на нашей территории провели российские друзья", - заявил Рицци.

По его словам, Ломбардия получила за время эпидемии значительный объем помощи, что свидетельствует о "прекрасных отношениях, которые Ломбардия установила на международном уровне".

Рицци сообщил, что правительство Ломбардии в ходе общения с представителями дипломатических миссий различных стран обсудило необходимость международной передачи опыта по борьбе с вирусом. "Враг - это вирус, который распространился по всему миру, поэтому мы все вместе должны объединить усилия, чтобы победить его", - заметил он.

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 - медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.