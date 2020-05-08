Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.
Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.
Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.
Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.
Дежурство организовано в три смены.
С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.
С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.
Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.
Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.
Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.
Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.
Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.
При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.
Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.
Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.
Дежурство организовано в три смены.
С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.
Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.
Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.
Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.