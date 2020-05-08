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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:19
https://ria.ru/20200508/1571161564.html
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569354148_0:76:1768:1071_1036x0_80_0_0_67e436d42d91315bcb3bcd9a3a642192.jpg
РИА Новости

Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов

14:19 08.05.2020
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© РИА Новости / Минобороны Италии / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате "Каза Серена" в городе Леффе в Ломбардии
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
© РИА Новости / Минобороны Италии
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РИМ, 8 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские медики поражены работой российских специалистов, которые больше месяца помогали противостоять распространению коронавируса, заявил РИА Новости представитель джунты (областного правительства) Ломбардии по международным связям Алан Рицци.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что первая колонна с военными, которые боролись с коронавирусом в Италии, двинулась из Бергамо в Верону, оттуда в пятницу около 20 военнослужащих и четыре единицы техники отправятся на родину.
Полевой госпиталь в Бергамо для больных коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Дежурство организовано в три смены.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

Томограф в полевом госпитале в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

Флаги у полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
"Итальянский медицинский персонал поблагодарил российских специалистов и остался поражен той работой, которую на нашей территории провели российские друзья", - заявил Рицци.
По его словам, Ломбардия получила за время эпидемии значительный объем помощи, что свидетельствует о "прекрасных отношениях, которые Ломбардия установила на международном уровне".
Рицци сообщил, что правительство Ломбардии в ходе общения с представителями дипломатических миссий различных стран обсудило необходимость международной передачи опыта по борьбе с вирусом. "Враг - это вирус, который распространился по всему миру, поэтому мы все вместе должны объединить усилия, чтобы победить его", - заметил он.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 - медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Вчера, 08:56Распространение нового коронавируса
Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
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Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВоздушно-космические силы РоссииЛомбардияВеронаИталияВ мире
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