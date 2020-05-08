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РИА Наука
2020-05-08T22:07
https://ria.ru/20200508/1571161330.html
Климатический анализ выявил страны, где скоро невозможно станет жить
https://cdn25.img.ria.ru/images/150941/62/1509416250_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_ab33ad4c1c490e60b8be23025186392b.jpg
РИА Новости

Климатический анализ выявил страны, где скоро невозможно станет жить

22:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в поисках места для жилья в лагере "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш
Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американские и британские ученые составили интерактивную карту мира, на которую нанесли максимальные для каждого региона комбинации температур и влажности — показатель, который лучше отражает климатическую нагрузку на организм человека, чем средняя температура воздуха. Оказалось, что уже сейчас на Земле есть места, где жить практически невозможно. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Сама карта доступна в интернете.
Известно, что влажная жара переносится тяжелее, чем сухая. Во многих научных публикациях о глобальных изменениях климата говорится о том, что фатальные комбинации высоких температур и влажности, превышающие физиологические пределы выживания человека, скоро сделают невозможным проживание в некоторых тропических и субтропических регионах земного шара.
Ученые из института Земли Колумбийского университета США и университета Лафборо в Великобритании решили выяснить, насколько близко человечество подошло к этому рубежу, после которого может наступить массовая миграция населения из неблагоприятных регионов и крах экономики целых стран.
Они проанализировали данные 7877 метеостанций, расположенных по всему миру, за период с 1979 по 2017 год. Но, если предыдущие климатические исследования, как правило, оперировали средними за день или за сутки значениями температуры и влажности для достаточно больших территорий, авторы исследования изучили ежечасные точечные данные, что позволило им выявить локальные кратковременные пики экстремальных значений.
К своему удивлению ученые обнаружили, что уже сейчас на Земле много мест, где климатические параметры периодически превышают пределы выживаемости человека.
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"Предыдущие исследования прогнозировали, что это произойдет через несколько десятилетий, но мы показали, что это происходит прямо сейчас, — приводятся в пресс-релизе Колумбийского университета слова ведущего автора статьи Колина Рэймонда (Colin Raymond) из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти.
Тысячи таких точек расположены в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке. Особенно их много вдоль побережий Персидского и Мексиканского заливов и берегов Индийского океана, где испаряющаяся морская вода создает изобилие влаги, которая поглощается горячим воздухом. В некоторых районах, расположенных дальше от берега, похожую роль играют влажные муссонные ветра.
Авторы обнаружили, что количество эпизодов экстремальных температур и влажности за период наблюдений удвоилось, а их частота находится в прямой корреляции с глобальным потеплением. Повторяющиеся инциденты зафиксированы на большей части Индии, Бангладеш и Пакистана, на северо-западе Австралии, вдоль побережья Красного моря и Мексиканского залива, а также в Калифорнии, на части территорий Юго-Восточной Азии, южного Китая, субтропической Африки и Карибского бассейна.
Метеорологи измеряют совместное влияние тепла и влажности по так называемой шкале "мокрой колбы". Предыдущие исследования показали, что даже самые здоровые, хорошо адаптированные люди не могут выполнять работу на открытом воздухе при температуре "мокрой колбы" выше 32 градусов Цельсия. Пик в 35 градусов, уже достигнутый в городах Персидского залива, считается теоретическим пределом выживаемости. При такой чрезмерной нагрузке на организм, если человек не может переместиться в комнату с кондиционированным воздухом, начинают выходить из строя внутренние органы.
А в бедных странах у людей такой возможности нет. В частности, отмечают авторы, показатель 35 градусов был достигнут 31 июля 2015 года в иранском городе Бендер-Махшехр, где многие дома не имеют электричества, не говоря уже о кондиционерах. Более того, в этих странах люди полагаются в основном на натуральное хозяйство, что требует ежедневного тяжелого труда на открытом воздухе.
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В общей сложности ученые выявили 80 мест в мире, где температура "мокрой колбы" поднималась выше 33 градусов, что очень близко к физиологическому пределу. И это, учитывая то, что большинство метеорологических станций, собирающие наблюдения, находятся не в плотных городских кварталов, где скопление бетона и асфальта усугубляет эффект.
"Эти измерения подразумевают, что некоторые районы Земли намного ближе, чем ожидалось, к достижению невыносимой жары. Ранее считалось, что у нас гораздо больший запас прочности", — отмечает Рэймонд.
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РИА НаукаКлиматЗемля - РИА НаукаКолумбийский университетАзияБангладешСША
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