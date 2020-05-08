Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:14
https://ria.ru/20200508/1571161059.html
В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву

14:14 08.05.2020
106
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Кишинев-Москва, который запланирован на 12 мая, перенесен с 4:00 на 15:00, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Перенесено время вылета (рейса) № FIA121R Кишинев-Москва. Вылет состоится 12 мая в 15:00", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Молдова - РФ".

Билет на рейс стоит 220 долларов, что определяется ценовой политикой авиакомпании "Fly One Молдова", отмечается в сообщении.
Сейчас в списке пассажиров рейса, обнародованном министерством, 134 пассажира. Ранее сообщалось, что на рейс могут зарегистрироваться только жители Москвы и центральных регионов РФ.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)FlyМоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудники в лаборатории
Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
Официальный интернет-портал государственных услуг
Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова
В лаборатории
В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
Полиция
У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
Полицейские в Москве
Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая
На месте обрушения надземного перехода в Тюменской области
В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
Акция Бессмертный полк за рубежом
В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Гора Белуха в Алтайском крае
Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
Лента новостейМолния