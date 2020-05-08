В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Кишинев-Москва, который запланирован на 12 мая, перенесен с 4:00 на 15:00, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Перенесено время вылета (рейса) № FIA121R Кишинев-Москва. Вылет состоится 12 мая в 15:00", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Молдова - РФ".
Билет на рейс стоит 220 долларов, что определяется ценовой политикой авиакомпании "Fly One Молдова", отмечается в сообщении.
Сейчас в списке пассажиров рейса, обнародованном министерством, 134 пассажира. Ранее сообщалось, что на рейс могут зарегистрироваться только жители Москвы и центральных регионов РФ.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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