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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:52
https://ria.ru/20200508/1571160253.html
Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19

14:03 08.05.2020 (обновлено: 15:52 08.05.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые схемы лечения коронавируса прорабатываются в России, сейчас пробуют применять препараты, в основе которых противовоспалительное действие, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.

"Мы прорабатываем новые схемы лечения и варианты применения различных групп лекарственных препаратов. Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики, что не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли", - сказал Камалов в интервью RT.

Он уточнил, что сейчас пробуют препараты, в основе которых лежит противовоспалительное действие.
"Очень многим пациентам требуется назначение антикоагулянтной терапии, направленной на разжижение крови, на недопущение образования тромбов и изменений в лёгочной ткани", - подчеркнул Камалов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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