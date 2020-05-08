Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19

"Мы прорабатываем новые схемы лечения и варианты применения различных групп лекарственных препаратов. Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики, что не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли", - сказал Камалов в интервью RT.