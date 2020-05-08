Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые схемы лечения коронавируса прорабатываются в России, сейчас пробуют применять препараты, в основе которых противовоспалительное действие, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.
"Мы прорабатываем новые схемы лечения и варианты применения различных групп лекарственных препаратов. Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики, что не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли", - сказал Камалов в интервью RT.
Он уточнил, что сейчас пробуют препараты, в основе которых лежит противовоспалительное действие.
"Очень многим пациентам требуется назначение антикоагулянтной терапии, направленной на разжижение крови, на недопущение образования тромбов и изменений в лёгочной ткани", - подчеркнул Камалов.
Кроме того, пациентам с выраженными изменениями легких понадобится серьёзная программа реабилитации, отметил эксперт.
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