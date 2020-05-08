Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус мутирует, сейчас вирусологи пытаются понять его природу, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.
"Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека",- сказал Камалов в интервью RT.
Он отметил, что для улучшения ситуации в России следует организовать массовое тестирование граждан, чтобы выявить тех, кто заражен, кто переболел бессимптомно и кто уже имеет иммунитет.
"Таким образом мы выделим группы людей, которые будут уже вне зоны риска. В первую очередь мы должны защитить врачей, которые работают в "красной зоне", тестировать их",- подчеркнул Камалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.