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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:53
https://ria.ru/20200508/1571160169.html
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d5c9b867904f0dd7fa9b547ff482e38b.jpg
РИА Новости

Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса

14:02 08.05.2020 (обновлено: 15:53 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус мутирует, сейчас вирусологи пытаются понять его природу, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.
"Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека",- сказал Камалов в интервью RT.
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Он отметил, что для улучшения ситуации в России следует организовать массовое тестирование граждан, чтобы выявить тех, кто заражен, кто переболел бессимптомно и кто уже имеет иммунитет.
"Таким образом мы выделим группы людей, которые будут уже вне зоны риска. В первую очередь мы должны защитить врачей, которые работают в "красной зоне", тестировать их",- подчеркнул Камалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукОбщество
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