Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану

"Также комплексный план, который был утвержден правительством РФ, предполагал и помощь в улучшении жилищных условий. Здесь как мы знаем, эта программа идет достаточно долго, но к счастью, количество граждан, ветеранов наших уважаемых, даже растет с точки зрения необходимости улучшения жилищных условий, и это связано с тем, что к нам приезжают в Россию на постоянное место жительства ветераны из других государств и, соответственно, у нас возникает необходимость улучшать их жилищные условия", - рассказала Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.