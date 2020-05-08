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75 лет Великой Победы
2020-05-08T14:01
https://ria.ru/20200508/1571159903.html
Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
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РИА Новости

Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану

14:01 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухорукоБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило 352 миллиона рублей 221 ветерану Великой Отечественной войны для улучшения их жилищных условий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Также комплексный план, который был утвержден правительством РФ, предполагал и помощь в улучшении жилищных условий. Здесь как мы знаем, эта программа идет достаточно долго, но к счастью, количество граждан, ветеранов наших уважаемых, даже растет с точки зрения необходимости улучшения жилищных условий, и это связано с тем, что к нам приезжают в Россию на постоянное место жительства ветераны из других государств и, соответственно, у нас возникает необходимость улучшать их жилищные условия", - рассказала Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.
Татьяна Голикова
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"В этой связи вами, Михаил Владимирович (Мишустин), в апреле было подписано соответствующее распоряжение, которое предполагало выделение 352 миллионов рублей для тех граждан, которые вновь встали в очередь. это 221 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе, 50 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих приоритетное право на обеспечение жильем", - отметила она, добавив, что асть из них уже приобрели жилье.
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75 лет Великой ПобедыВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)Татьяна ГоликоваОбщество
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