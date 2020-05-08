В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу

В последние дни число новых случаев не превышало тысячу.
Общее число выявленных случаев с начала эпидемии составляет 222 857, из них скончались 26 299 человек (за последние 24 часа - 229), выздоровели 131 148 (за сутки - 2 637). Таким образом, активными остаются около 65 тысяч случаев.
Днем ранее жертвами коронавируса стали 213 человек, было выявлено 754 новых случая заражения.
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.