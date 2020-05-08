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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:58
https://ria.ru/20200508/1571159380.html
В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу

13:58 08.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 8 мая - РИА Новости. Более тысячи новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Испании за минувшие сутки при помощи тестов ПЦР, сообщает министерство здравоохранения страны.
В последние дни число новых случаев не превышало тысячу.
Общее число выявленных случаев с начала эпидемии составляет 222 857, из них скончались 26 299 человек (за последние 24 часа - 229), выздоровели 131 148 (за сутки - 2 637). Таким образом, активными остаются около 65 тысяч случаев.
Днем ранее жертвами коронавируса стали 213 человек, было выявлено 754 новых случая заражения.
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
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