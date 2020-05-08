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2020-05-08T14:01
https://ria.ru/20200508/1571159241.html
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
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РИА Новости

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе

13:56 08.05.2020 (обновлено: 14:01 08.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается в дальнейшем поступать в вуз, сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок", - говорится в сообщении.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
6 мая, 14:26Сказано в эфире
Депутат: перенос ЕГЭ может привести к повторению советского опытаВозможный перенос ЕГЭ на более поздний срок повлечет ряд последствий, в том числе нежелательных. В этом убежден первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, свою позицию он разъяснил в интервью радио Sputnik.
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