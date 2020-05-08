Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе

Депутат: перенос ЕГЭ может привести к повторению советского опыта Возможный перенос ЕГЭ на более поздний срок повлечет ряд последствий, в том числе нежелательных. В этом убежден первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, свою позицию он разъяснил в интервью радио Sputnik.