МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается в дальнейшем поступать в вуз, сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок", - говорится в сообщении.
6 мая, 14:26Сказано в эфиреДепутат: перенос ЕГЭ может привести к повторению советского опытаВозможный перенос ЕГЭ на более поздний срок повлечет ряд последствий, в том числе нежелательных. В этом убежден первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, свою позицию он разъяснил в интервью радио Sputnik.