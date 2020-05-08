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75 лет Великой Победы
2020-05-08T13:54
https://ria.ru/20200508/1571159117.html
Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570415840_0:248:3072:1976_1036x0_80_0_0_377a90c5292a81795b0529db0f7a3341.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов

13:54 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны не должна заканчиваться после 9 Мая, необходимо сделать все, чтобы они не испытывали проблем, и забота о них должна быть постоянной и ощутимой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хотел бы напомнить, что меры поддержки ветеранов должны быть продолжены. Конечно, эта работа не должна заканчиваться после 9 мая, об это неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин. Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой - это, наверное, одна из самых главных обязанностей государства", - сказал Мишустин на онлайн-совещании по социально-экономическим вопросам.
Премьер также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся юбилеем Великой Победы, пожелав им крепкого здоровья.
Парад в честь победы в ульяновском селе около дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова
4 мая, 19:0475 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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