Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов

"Хотел бы напомнить, что меры поддержки ветеранов должны быть продолжены. Конечно, эта работа не должна заканчиваться после 9 мая, об это неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин. Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой - это, наверное, одна из самых главных обязанностей государства", - сказал Мишустин на онлайн-совещании по социально-экономическим вопросам.