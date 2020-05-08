Россия выходит на плато по COVID-19, считает эксперт

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом еще может продолжать расти в России, но в первую очередь это связано с увеличением объемов тестирования, в целом ситуация говорит о том, что РФ выходит на плато, считает директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН Армаис Камалов.
"Мы уже потихонечку выходим на плато. Общее количество выявленных заболевших может расти, но это в первую очередь связано с увеличением объемов тестирования населения", - сказал Камалов в интервью RT.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.