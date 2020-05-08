Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:51
https://ria.ru/20200508/1571158676.html
Россия выходит на плато по COVID-19, считает эксперт
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

Россия выходит на плато по COVID-19, считает эксперт

13:51 08.05.2020
2325
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом еще может продолжать расти в России, но в первую очередь это связано с увеличением объемов тестирования, в целом ситуация говорит о том, что РФ выходит на плато, считает директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН Армаис Камалов.
"Мы уже потихонечку выходим на плато. Общее количество выявленных заболевших может расти, но это в первую очередь связано с увеличением объемов тестирования населения", - сказал Камалов в интервью RT.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1971026
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
Рекомендуем
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Певец Филипп Киркоров
Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния