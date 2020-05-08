Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из КНР Вэй Фэнхэ обсудили по телефону актуальные вопросы взаимодействия в условиях коронавируса, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого мая 2020 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэй Фэнхэ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что главы военных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях распространения коронавируса.
"Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
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