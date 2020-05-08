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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:40
https://ria.ru/20200508/1571157826.html
Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_0:115:3232:1933_1036x0_80_0_0_032f89d074e5471bc66f2b53f536dcc3.jpg
РИА Новости

Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии

13:40 08.05.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из КНР Вэй Фэнхэ обсудили по телефону актуальные вопросы взаимодействия в условиях коронавируса, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого мая 2020 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэй Фэнхэ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что главы военных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях распространения коронавируса.
"Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ШойгуКитайБезопасность
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