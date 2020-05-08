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75 лет Великой Победы
2020-05-08T13:53
https://ria.ru/20200508/1571157581.html
Регионы продолжат обеспечивать ветеранов жильем, заявила Голикова
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РИА Новости

Регионы продолжат обеспечивать ветеранов жильем, заявила Голикова

13:36 08.05.2020 (обновлено: 13:53 08.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство и регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.
Она подчеркнула, что комплексный план, который был утвержден правительством РФ предполагал и помощь в улучшении жилищных условий ветеранов.
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"Я бы хотела заверить наших уважаемых ветеранов, что правительство продолжит и в дальнейшем эту работу. И если очередь будет пополняться по не только той причине, о которой я уже упомянула, но и по причине того, что возникает необходимость в том числе в некоторых случаях расширения жилой площади. Правительство РФ вместе с регионами будет держать этот вопрос на постоянном контроле, чтобы все права наших ветеранов в этой части были реализованы", - сказала Голикова.
Она также добавила, что в бюджетах регионов предусмотрено 473 миллиона рублей на ремонт жилья ветеранов. "Естественно, такая работа ведется", - подчеркнула вице-премьер.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Татьяна ГоликоваОбщество
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