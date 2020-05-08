Регионы продолжат обеспечивать ветеранов жильем, заявила Голикова

"Я бы хотела заверить наших уважаемых ветеранов, что правительство продолжит и в дальнейшем эту работу. И если очередь будет пополняться по не только той причине, о которой я уже упомянула, но и по причине того, что возникает необходимость в том числе в некоторых случаях расширения жилой площади. Правительство РФ вместе с регионами будет держать этот вопрос на постоянном контроле, чтобы все права наших ветеранов в этой части были реализованы", - сказала Голикова.