Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая

Она отметила, что помимо живых воспоминаний россиян, которые были получены в рамках онлайн-марафона, в библиотеку включены сотни материалов художественной литературы: проза, поэзия, публицистика, пособия, которые помогали выжить фронтовикам и тем, кто находился в тылу. "Сегодня в нашей библиотеке собрано 550 книг – это золотой фонд литературы XX века", - сказала замминистра.