Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет свою работу 9 мая, рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на онлайн-конференции.
"Мы решили объединить все, что мы получили в рамках онлайн-марафона акции "Библионочь-2020" в такую онлайн-библиотеку – библиотеку Победы. Это информационный ресурс, который создан на платформе Национальной электронной библиотеки, и 9 мая он будет доступен всем желающим", - сказала Ярилова.
Она отметила, что помимо живых воспоминаний россиян, которые были получены в рамках онлайн-марафона, в библиотеку включены сотни материалов художественной литературы: проза, поэзия, публицистика, пособия, которые помогали выжить фронтовикам и тем, кто находился в тылу. "Сегодня в нашей библиотеке собрано 550 книг – это золотой фонд литературы XX века", - сказала замминистра.
По ее словам, помимо библиотеки Победы также будет создана интерактивная карта, на которой будут размещены все сюжеты, присланные участниками акции со всей России.
Всероссийская акция "Библионочь-2020" прошла онлайн 27 апреля. В онлайн-акции участвовали более 3,5 тысяч библиотек со всей России, в марафоне #75словПобеды приняли участие актеры Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, Александр Олешко, Дмитрий Дюжев и другие артисты. За первый день трансляции мероприятий "Библионочи" набрали более 3,2 миллиона просмотров, пользователи разместили в социальных сетях тысячи роликов в рамках марафона #75словПобеды".