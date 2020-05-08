Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Берлине Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в пятницу вручил юбилейные медали ветеранам, проживающим в столице ФРГ, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в Российском доме науки и культуры. Из-за эпидемии коронавируса церемония прошла в ограниченном формате.

"К сожалению, эпидемия вносит коррективы в наши планы, и мы не можем организовать церемонию в более широком, более торжественном формате, поймите нас, пожалуйста, правильно и не обижайтесь. Мы продолжим вручение этих наград в точечном формате, чтобы никого не подвести, потому что ваше здоровье, ваша безопасность для нас очень важны. Мы вам от всей души желаем доброго здоровья, сейчас это как никогда нужно, долгих лет жизни, оставайтесь с нами, мы вам рады. С наступающим праздником от всей души, будьте здоровы и счастливы", - сказал посол.

После этого он вручил пятерым ветеранам и блокадникам юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Среди получателей медали - Александр Агароник, Наталья Бретшнайдер, Леонид Стрелков, Ася Горбань, Жанна Кушнир.

Как уточнили в посольстве РФ, в Германии планируется вручить 1440 юбилейных медалей. На настоящий момент вручили половину из них.

Агароник, которому 95 лет, поделился своими воспоминаниями. "Еще какое веселое было 9 мая (1945 года)", - говорит он, едва сдерживая эмоции.

Он рассказал, что работал военруком в школе в деревне в 30 километрах от Набережных Челнов. "Школа была татарская, но было несколько русских классов с (детьми), эвакуированными из Ленинграда. Нам позвонили по телефону, рядом была почта, и сообщили, что война кончилась. На фронте я был совсем немного, не знаю, можно ли сказать, что повезло", - говорит он.

Отвечая на вопрос о своих ощущения в 75-летний юбилей, он вспоминает правнучку. "Сейчас что я могу сказать? Я очень рад, мне 95 с половиной лет, у меня правнучка, а это внучка", - говорит он, кивая на сопровождавшую его внучку.

Внучка вслед ему уточняет, что "правнучка дома сидит". "С ней я встречусь завтра, да?" - говорит Агароник и получает утвердительный ответ.