Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:29
https://ria.ru/20200508/1571156998.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:29 08.05.2020
297
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Среди 43 новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области есть один ребенок, общее число заболевших выросло до 678, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 7 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 246 человек. Среди заболевших было 32 ребенка.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Оперативная ситуация на 8 мая. Случаев COVID-19 - 678. Новых выявленных - 43. Один 14-летний ребенок, остальные пациенты - от 19 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 21 новый случай COVID-19 выявили в Пензе, шесть - в Городищенском, три - в Лунинском, два - в Нижнеломовском, по одному — в Малосердобинском, Сосновоборском, Колышлейском, Белинском, Пензенском, Шемышейском, Пачелмском, Земетчинском, Сердобском и Кузнецком районах области и в ЗАТО город Заречный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстанОбщество
Рекомендуем
Медик в машине скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Пензенской области выявили 34 новых случая коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 301
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области продлили режим самоизоляции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
Здание Московской биржи
Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Власти Пензенской области рассказали о заболевших COVID-19 медработниках
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенская область не планирует ужесточать ограничения из-за COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния