В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

Так победим: как остановить коронавирус

Так победим: как остановить коронавирус

"Оперативная ситуация на 8 мая. Случаев COVID-19 - 678. Новых выявленных - 43. Один 14-летний ребенок, остальные пациенты - от 19 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.