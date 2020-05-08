В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Среди 43 новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области есть один ребенок, общее число заболевших выросло до 678, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 7 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 246 человек. Среди заболевших было 32 ребенка.
"Оперативная ситуация на 8 мая. Случаев COVID-19 - 678. Новых выявленных - 43. Один 14-летний ребенок, остальные пациенты - от 19 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 21 новый случай COVID-19 выявили в Пензе, шесть - в Городищенском, три - в Лунинском, два - в Нижнеломовском, по одному — в Малосердобинском, Сосновоборском, Колышлейском, Белинском, Пензенском, Шемышейском, Пачелмском, Земетчинском, Сердобском и Кузнецком районах области и в ЗАТО город Заречный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.