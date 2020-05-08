У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус

ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Главный врач и еще три медработника провизорного госпиталя в Волгограде заболели, у них подозревают COVID-19, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
По словам Алимова, в Волгоградской областной клинической больнице № 3, которая работает сейчас как провизорный госпиталь для приема больных с подозрением на коронавирус, заболели несколько медработников.
"Четыре человека заболело там (в госпитале – ред.), включая главного врача. Сейчас на обследовании, первично положительные данные. Есть клиника заболевания, поэтому они лечатся в стационарах. Взяты повторные анализы", - сообщил Алимов. По его словам, в данный момент также проводится эпидемиологическое расследование, где медики могли заразиться – в больнице или нет.
По данным облздрава, на 8 мая в Волгоградской области зарегистрирован 791 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 225 человек, скончались 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.