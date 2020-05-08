У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус

По словам Алимова, в Волгоградской областной клинической больнице № 3, которая работает сейчас как провизорный госпиталь для приема больных с подозрением на коронавирус, заболели несколько медработников.

"Четыре человека заболело там (в госпитале – ред.), включая главного врача. Сейчас на обследовании, первично положительные данные. Есть клиника заболевания, поэтому они лечатся в стационарах. Взяты повторные анализы", - сообщил Алимов. По его словам, в данный момент также проводится эпидемиологическое расследование, где медики могли заразиться – в больнице или нет.