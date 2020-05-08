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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:27
https://ria.ru/20200508/1571156876.html
У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус

13:27 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Главный врач и еще три медработника провизорного госпиталя в Волгограде заболели, у них подозревают COVID-19, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
По словам Алимова, в Волгоградской областной клинической больнице № 3, которая работает сейчас как провизорный госпиталь для приема больных с подозрением на коронавирус, заболели несколько медработников.
"Четыре человека заболело там (в госпитале – ред.), включая главного врача. Сейчас на обследовании, первично положительные данные. Есть клиника заболевания, поэтому они лечатся в стационарах. Взяты повторные анализы", - сообщил Алимов. По его словам, в данный момент также проводится эпидемиологическое расследование, где медики могли заразиться – в больнице или нет.
По данным облздрава, на 8 мая в Волгоградской области зарегистрирован 791 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 225 человек, скончались 12.
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