В Марий Эл продлили режим самоизоляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая – РИА Новости. Глава Марий Эл Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции в республике до 31 мая, поскольку ситуация с коронавирусом не позволяет снять ограничения, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Согласно документу, введенный на территории региона режим повышенной готовности, а также реализация установленного комплекса ограничительных и иных мероприятий продлены до 31 мая включительно. До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения", - говорится в сообщении.

Исключение составляет посещение кладбищ: их теперь можно посещать, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности – обязательным ношением защитных масок.

"Выйти из дома можно по-прежнему только в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг на расстоянии, не превышающем теперь 1000 метров. Эту же дистанцию необходимо соблюдать при выгуле домашних животных", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с сегодняшнего дня разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом пространстве, прогулки с детьми на расстоянии, не превышающем 1000 метров от места проживания, при этом требование о социальном дистанцировании не распространяется на прогулки одного из родителей с детьми.

Действующим остается и введенный ранее масочный режим, то есть обязательное использование гражданами масок при нахождении в общественных местах и во всех видах транспорта общего пользования.

Все, кто прибывает в республику из других регионов и государств, по-прежнему обязаны в течение 14 дней соблюдать режим полной изоляции.

Как минимум до начала лета остаются под запретом массовые мероприятия – спортивные, культурные или зрелищные, закрыты заведения общественного питания и другие места, где может собираться много людей.

На территории Марий Эл зафиксировано 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.