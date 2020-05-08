Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:46
https://ria.ru/20200508/1571156386.html
В Марий Эл продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/154351/66/1543516656_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_85a1e3c7d4fd8357a81f73d558407883.jpg
РИА Новости

В Марий Эл продлили режим самоизоляции

13:22 08.05.2020 (обновлено: 14:46 08.05.2020)
3122
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Марий Эл Александр Евстифеев
Глава Марий Эл Александр Евстифеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава Марий Эл Александр Евстифеев . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая – РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции в республике до 31 мая, поскольку ситуация с коронавирусом не позволяет снять ограничения, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Согласно документу, введенный на территории региона режим повышенной готовности, а также реализация установленного комплекса ограничительных и иных мероприятий продлены до 31 мая включительно. До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения", - говорится в сообщении.
Исключение составляет посещение кладбищ: их теперь можно посещать, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности – обязательным ношением защитных масок.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Выйти из дома можно по-прежнему только в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг на расстоянии, не превышающем теперь 1000 метров. Эту же дистанцию необходимо соблюдать при выгуле домашних животных", - отмечается в сообщении.
Кроме того, с сегодняшнего дня разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом пространстве, прогулки с детьми на расстоянии, не превышающем 1000 метров от места проживания, при этом требование о социальном дистанцировании не распространяется на прогулки одного из родителей с детьми.
Действующим остается и введенный ранее масочный режим, то есть обязательное использование гражданами масок при нахождении в общественных местах и во всех видах транспорта общего пользования.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Все, кто прибывает в республику из других регионов и государств, по-прежнему обязаны в течение 14 дней соблюдать режим полной изоляции.
Как минимум до начала лета остаются под запретом массовые мероприятия – спортивные, культурные или зрелищные, закрыты заведения общественного питания и другие места, где может собираться много людей.
На территории Марий Эл зафиксировано 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевКоронавирусыРеспублика Марий ЭлОбщество
Рекомендуем
Анатолия Быкова привезли в суд
Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Арестованного Анатолия Быкова вывели из суда
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Пляж в Римини
Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию
Эмблема на форме сотрудника полиции
Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
Женщина с детьми
Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния