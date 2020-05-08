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Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
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РИА Новости

Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга

13:20 08.05.2020
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© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Вооруженные силы стран НАТО через 75 лет после окончания Второй мировой войны обеспечивают безопасность своих союзников, заявил в видеообращении генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В этом году 8 мая в странах Западной Европы отмечают 75 лет со дня официального принятия союзниками безоговорочной капитуляции нацистской Германии и 75 лет со дня окончания в Европе Второй мировой войны.
"75 лет прошло с тех пор, как оружие замолкло в Европе. Улицы наполнились радостью. Мы все помним о жертвах, принесенных ради нашей свободы. Мы благодарим наши вооруженные силы, которые продолжают обеспечивать нашу безопасность сегодня в непредсказуемом мире", - сказал генсек НАТО.
Он подчеркнул, что Альянс "вырос на руинах Второй мировой войны, установив прочную связь между Европой и Северной Америкой". "НАТО сильно нашей взаимной поддержкой и готовностью защищать друг друга", - заключил Столтенберг.
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