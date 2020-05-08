Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга

"75 лет прошло с тех пор, как оружие замолкло в Европе. Улицы наполнились радостью. Мы все помним о жертвах, принесенных ради нашей свободы. Мы благодарим наши вооруженные силы, которые продолжают обеспечивать нашу безопасность сегодня в непредсказуемом мире", - сказал генсек НАТО.